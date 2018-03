Emanuel Câmara assegura que a praia do Porto Santo tem todas as condições

O presidente do Partido Socialista – Madeira destacou, este domingo, as boas condições que a praia do Porto Santo oferece.

Numa iniciativa realizada junto ao areal, Emanuel Câmara lembrou que, devido às alterações climatéricas e aos fenómenos da natureza, por vezes a areia é levada, mas, de uma forma natural, depois vai sendo reposta.

“Ao contrário do que se fez crer, ou que se quis parecer, a praia do Porto Santo está com todas as condições”, assegurou, acrescentando que a prova disso é que neste momento há muitas pessoas a usufruir da mesma.

“De uma forma natural, a areia começa a ser reposta. O mar tanto a leva, como a repõe. Este fenómeno é normal e acho que é um erro crasso querer prejudicar a Madeira e o Porto Santo como destino, dizendo que a praia não está com condições”, sustentou o responsável, frisando que a praia está pronta para receber, já na Páscoa, todos quantos queiram visitar a ilha dourada.

Por outro lado, Emanuel Câmara defendeu que é importante e urgente que seja feito o desassoreamento do porto do Porto Santo. “Sabemos que o acumular das areias pode pôr em causa a segurança das manobras de atracagem das diferentes embarcações, nomeadamente o Lobo Marinho, que faz as ligações entre a Madeira e o Porto Santo. Essas manobras precisam de ser feitas com toda a segurança e, para isso, é importante que as entidades competentes procedam ao desassoreamento do porto”, afirmou, considerando que, depois de serem feitos os respectivos testes à areia que será retirada, a mesma pode ser reaproveitada para outras valências importantes para a dinamização da economia local, sobretudo a construção civil.