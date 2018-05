Em saúde é preciso investigar para melhor gerir. Esta é a ideia síntese da conferência realizada hoje, no Hotel Four Views, pela Ordem dos Enfermeiros na Madeira, integrada na comemoração do Dia do Enfermeiro.

Élvio Jesus, da delação da Ordem na Madeira, vincou a importância da investigação em saúde, não do ponto de vista clínico, mas do funcionamento dos serviços, para a reorganizar desses mesmos serviços e para a escolha das melhores opções políticas, de organização, de gestão.

Na conferência participou Walter Sermus, principal responsável pelo RN4CASt na Europa, que estuda excatamente o funcionamento dos serviços de saúde e do seu elemento crítico, os enfermeiros. Uma das conclusões, que deixou, é que o investimento em mais profissionais e na formação destes aumenta a qualidade, a segurança e reduz custos aos serviços.