“Em Março registou-se a taxa de desemprego mais baixa dos últimos sete anos na Madeira graças à estratégia do Governo”, diz PSD

Desde o início do ano, mais de 800 pessoas iniciaram programas de Emprego promovidos pelo Instituto de Emprego da Madeira (IEM) que já representam 40% das contratações registadas na Região.

As contas foram apresentadas esta sexta-feira pelo deputado José Prada, no final de uma visita à empresa Dobsware - Mobile Apps & Games e ao Polo de Emprego da Nazaré. Uma iniciativa do Grupo Parlamentar do PSD-Madeira inserida nas Jornadas Temáticas ‘Melhor Economia e Mais Emprego’.

Em Março deste ano, precisou o parlamentar social-democrata, registou-se a taxa de desemprego mais baixa dos últimos sete anos, graças à “estratégia integrada” que tem sido desenvolvida pelo Governo Regional.

“O sucesso existe porque há uma estratégia de apoio do Governo que tem funcionado nesta área, uma estratégia virada para as pessoas, para as empresas e para quem mais precisa”, disse José Prada, exemplificando com os Pólos de Emprego e com a Dobsware - Mobile Apps & Games que nasceu na incubadora do CEIM (actualmente StarupMadeira) e cresceu pela mão do Programa de Estímulo ao Empreendedorismo para Desempregados.

“A Dobsware apresentou soluções na área das novas tecnologias que têm sido reconhecidas internacionalmente”, acrescentou, dizendo que este caso evidencia a “existência de mecanismos” facilitadores da criação de projectos inovadores para empreendedores e jovens desempregados.

José Prada falou também sobre a importância do papel orientador dos 26 Pólos de Emprego existentes na Região. “Os Pólos de Emprego oferecem formação, preparam as pessoas e facilitam a entrada no mundo do trabalho. É um espaço que funciona de forma descentralizada, facilitando a vida a quem precisa de respostas, sem ser preciso se deslocar ao IEM”, disse o deputado, constatando que em 2017, as acções e sessões de trabalho destinadas à desempregados contaram com mais de 3.500 participantes.

“A estratégia do Governo tem resultado e os números não deixam margem para dúvidas”, sublinhou José Prada, lembrando que se em 2015 a taxa de desemprego na Região era de 15,8 e hoje ronda os 9%, e que se há três anos havia estagnação no investimento público e privado, actualmente todos os sectores económicos estão em crescimento.