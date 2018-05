Élvio Sousa diz que tem de haver “um prazo” para Costa cumprir promessas

“Não quero ser pessimista, mas daqui a um ano ainda vamos estar a empurrar alguns destes problemas”, prevê Élvio Sousa, num comentário às reuniões entre António Costa e Miguel Albuquerque.

O secretário-geral do Juntos Pelo Povo considera positiva a vinda à Madeira do primeiro-ministro e o facto de ter reconhecido a legitimidade de várias reivindicações da Região, mas espera “pelos actos”. “Se fosse o presidente do governo regional, dava um prazo para esses actos”.

Élvio Sousa gostou de ouvir António Costa “dar razão a uma expressiva maioria das reivindicações do governo regional e da própria oposição”, como são os casos dos juros da dívida, o financiamento de 50% do hospital e a necessidade de rever o subsídio de mobilidade. Neste último caso, lembra que o JPP sempre disse o que Costa concluiu, que o modelo de subsídio social de mobilidade “subsidia as companhias aéreas”. O dirigente do JPP não tem dúvidas de que, neste caso concreto, há “uma conjugação de preços entre as duas companhias” que operam entre o continente e a Região. “Os dois governos vão continuar a falar sobre o assunto, mas nada ficou clarificado”, sublinha.

Élvio Sousa considera que “do ponto de vista das palavras do primeiro-ministro houve uma clara vontade de resolver os problemas” e dá como exemplo a referência ao estudo da ANAC sobre os limites operacionais do aeroporto. “Agora, é esperar pelos actos”, conclui.