Ecrã de água no Funchal vai projectar história dos Descobrimentos nos dias 22 e 29

Nesta sexta-feira, dia 22 de Junho e, na próxima, dia 29, a zona da Marina do Cais 8 servirá de palco à projecção de um espectáculo multimédia inédito.

Com recurso às imagens em ecrã de água, será proposta uma viagem por alguns dos marcos e momentos mais importantes da história das Ilhas da Madeira e do Porto Santo, em plena baixa citadina, com vista privilegiada na Praça do Povo.

A iniciativa, organizada pelo Governo Regional no âmbito do Festival do Atlântico 2018, associa este cartaz turístico às Comemorações alusivas aos 600 Anos do Descobrimento das nossas Ilhas e pretende assinalar, de forma simbólica, esta efeméride, num formato original e criativo que se espera participado pela população, turista e residente.

Importa recordar que, este ano, a animação musical integrada no Festival do Atlântico foi reforçada às sextas-feiras, na Praça do Povo e tem início previsto pelas 18.00 horas, nos chamados ‘Sunsets de Verão’.