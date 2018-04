Economia regional a crescer há 56 meses

“O Indicador Regional de Actividade Económica (IRAE) revela que, no mês de Janeiro de 2018, a actividade económica regional continua a mostrar sinais de aceleração do crescimento, dando continuidade a uma tendência que se iniciou em Outubro de 2017”, simplifica a Direcção Regional de Estatística da Madeira na informação divulgada hoje.

“Recorde-se que o IRAE encontra-se em terreno positivo desde Junho de 2013”, ou seja ‘cimenta’ o ciclo de crescimento que já vai em 56 meses consecutivos.

Criado para ser uma “síntese que tem como objectivo facilitar o acompanhamento atempado da evolução da economia regional, nomeadamente no que se refere à sua direcção e magnitude das flutuações”, o IRAE não é, contudo, um instrumento que sirva “como um substituto de outras estatísticas oficiais, nomeadamente no que se refere à taxa de variação homóloga do Produto Interno Bruto (PIB)”, esclarece a DREM.