EB1/PE de Câmara de Lobos vai coordenar um projecto Erasmus +

A escola EB1/PE de Câmara de Lobos viu aprovada, com uma nota de excelência, a sua candidatura à Acção-Chave 2, do Programa Erasmus+, através do projecto ‘Mult’culture - Promote Education for Cultural Heritage’. A ideia é aumentar a consciência cultural das crianças, desenvolver habilidades para preservar e desenvolver a identidade cultural regional, nacional e europeia e cultivar o respeito pela diversidade no contexto da migração.

De acordo com a coordenadora do projecto, participam os docentes e as crianças do 1.º ciclo desta escola, envolvendo também as famílias e outros elementos da comunidade educativa. A iniciativa desenvolver-se-á durante um ano, entre Setembro de 2018 e Setembro de 2020, e tem como países parceiros a Roménia, Polónia, Grécia e Itália.

Alexandra Ferreira salienta o facto desta ser a primeira vez que esta escola se apresenta como coordenadora de um projecto desta natureza. A coordenação estará a cargo das docentes Alexandra Ferreira e Margarida Mota e será cofinanciado pelo programa Erasmus + da União Europeia.