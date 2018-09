“É urgente uma nova política de habitação social na Região”, diz Edgar Silva

De acordo com a CDU, na Região Autónoma da Madeira, o Governo Regional e as autarquias demitiram-se das suas obrigações quanto à habitação social. Edgar Silva disse que houve uma quebra profunda nos financiamentos públicos para a promoção habitacional e cresceu o deficit habitacional.

Numa iniciativa realizada hoje, no Bairro da Nazaré, no concelho do Funchal, o coordenador regional afirmou que “é urgente uma nova política de habitação social na Região, quando nem existe um Plano Regional, nem planos municipais de habitação”. “A Região precisa de uma nova política de habitação, com objectivos e metas definidas, com um relançar de investimento público na construção de mais habitação social”, acrescentou.

Neste sentido, foi destacada a necessidade de uma mais exigente intervenção na reabilitação dos bairros sociais. “Não podem continuar a existir formas de tratamento injusto na aplicação de dinheiros públicos em processos de reabilitação urbanística de bairros, como acontece na Nazaré, em que a uns os governantes tratam como se fossem ‘filhos de deus’ e a outros como ‘filhos do diab’”, em que alguns prédios são recuperados e outros desesperam sem respostas resolutivas”, concluiu.