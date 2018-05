Porque as crianças de hoje em dia estão muito menos protegidos que as gerações anteriores no que toca a químicos (pesticidas e herbicidas), a nutricionista Nádia Brazão alertou para o “muito cuidado” a ter com a origem dos alimentos.

“É urgente mudarmos a forma como comemos”, concluiu.

A predisposição para comidas rápidas, fora de casa e alimentos pré-cozinhados foram algumas das preocupações manifestadas. Reforçou por isso o conselho aos pais para que tenham que se esforcem em garantir uma vida (alimentação) saudável. Sobretudo nos tempos que correm, em que “a compra e degustação de comida plástica tornou-se um hábito social, rotineiro e mecânico”. Um atentado à sociedade que proclama a magreza, razão para deixar o alerta: “Temos que tomar atitudes antes que seja tarde demais”

O estilo de vida sedentário e grande disponibilidade de alimentos ao dispor dos nossos filhos, associada à menor disponibilidade para preparação de alimentos (devido à condição laboral da mulher), são ‘ingredientes’ que prejudicam a qualidade dos alimentos que consumimos. A própria confessou ter feito “muitos erros alimentares com o primeiro (filho)”.

Nádia Brazão recomendou ainda a importância de conhecer melhor os alimentos que damos aos filhos, promover mudanças graduais na sua alimentação, valorizar a comida como factor importante para o desenvolvimento do corpo, para o rendimento escolar e para a saúde em geral. Considerou também importante envolver as crianças nas escolhas dos melhores alimentos.

Apontou ainda os erros que os pais cometem: Não dão bons exemplos; não se sentam à mesa; com a recusa, param de oferecer alimentos; comprar doces e salgados para as crianças; insistem demais para o filho comer. Esperar que peçam comida!; distraem a criança para comer; não experimentam receitas diferentes; cedem rapidamente às ‘manhas’; aplicam regras apenas a um filho; não incluem o filho na compra e preparação dos alimentos; não as envolvem na natureza; não elogiam na evolução da qualidade nutricional.