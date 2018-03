É um comércio funchalense “seguro, com certeza”

O presidente da Câmara Municipal do Funchal (CMF), Paulo Cafôfo, a presidente da Associação de Comércio e Indústria do Funchal (ACIF), Cristina Pedra, e o Comandante Regional em suplência da PSP, o Superintendente Oliveira Martins, acompanharam, esta manhã, uma equipa da Polícia de Segurança Pública em périplo pelas lojas de comércio tradicional da baixa funchalense, na ‘estreia’ da operação ‘Comércio Seguro’.

Esta iniciativa desenvolvida pela CMF, em parceria com a PSP e com a ACIF, vai decorrer durante toda a semana, e prevê a deslocação porta-a-porta de equipas da PSP local que irão distribuir panfletos com concelhos de boas práticas de segurança junto do comércio local.

Tal como explica o Superintendente Oliveira Martins, os elementos da PSP que vão participar nesta operação vão “sensibilizar do ponto de vista preventivo os comerciantes para a adopção de práticas de segurança que visem a prevenção da prática de ilícitos criminais nos espaços comerciais”.

Esta que é, sobretudo, uma acção de sensibilização para o comércio seguro, permitirá também às entidades parceiras elaborar uma base de dados, com informações sobre a segurança das lojas do Funchal (por exemplo, se têm ou não alarme, entre outros aspectos). Estes dados serão depois analisados e divulgados.

De acordo com Cristina Pedra, as preocupações com a segurança levantadas por esta campanha não têm por base um aumento do número de furtos no Funchal: “Não, há nenhum aumento [do número de furtos] o que existe é uma prevenção”.

“Nós não temos uma grande criminalidade na Madeira, felizmente, mas isso não nos impede fazer uma junção de esforços que previnam essas situações”, acrescenta.

Na mesma linha, Paulo Cafôfo garante: “[O comércio no Funchal] é seguro com certeza”. “Precisamente para garantir que essa segurança seja sustentável e perdure, não se pode facilitar. É essa a grande mensagem desta acção”, remata.

Segundo o autarca, esta medida insere-se no ‘Programa de Revitalização do Comércio e Serviços do Funchal’, que vem sendo implementado pelo seu executivo, em diversas áreas (como sejam, a classificação das lojas históricas, a eficiência energética ou o vitrinismo).