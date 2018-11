“É preciso mais condições na gare e na pista do aeroporto do Porto Santo”, diz Idalino Vasconcelos

As oito aeronaves que foram desviadas para o Porto Santo, devido às condições atmosféricas adversas na Madeira, levaram ao aeroporto da ilha dourada cerca de dois mil passageiros oriundos vários países da Europa, incluindo Portugal continental.

A gare do Aeroporto Internacional do Porto Santo está repleta de passageiros (mais de 100 saíram das aeronaves) que vão comendo o que o pequeno café pode dar às pessoas para enganar a fome.

Não é primeira vez nem será última que este aeroporto recebe aviões desviados da Madeira. A infraestrutura actual carece de varias situações para “ajudar” os passageiros que estão em trânsito, como um restaurante, tal como já aconteceu no passado.

Idalino Vasconcelos presidente da Câmara Municipal da ilha dourada, conhece bem este problema pelo facto de trabalho no sector do turismo há várias décadas e diz ao DIÁRIO que esta situação tem vindo a repetir-se nos últimos anos com mais frequência, pelo que “seria muito importante o Governo Regional, a Edilidade porto-santense, os operadores e os aeroportos arranjarem uma solução de maneira minimizar esta situação”.

Pelo facto de o Porto Santo ser uma alternativa a estas situações, o autarca entende que é preciso “criar outras condições para os passageiros”, nomeadamente, “mais espaço, mais lugares para as pessoas se sentarem na gare e um bar com restaurante para facilitar a vida dos passageiros”.

Face ao volume de pessoas que estão hoje em trânsito na ilha dourada, cerca duas mil, Idalino diz que é, de facto “um fluxo muito grande para esta ilha”.

Em caso de mau tempo no Porto Santo, como esteve no inicio desta manha de segunda-feira, com chuva e vento, o aeroporto da ilha dourada não tem qualquer autocarro para transportar os passageiros do avião até à gare que oferece boa Internet aos passageiros apenas em dias de pouco movimento.

Face a esta realidade, Idalino Vasconcelos disse ao DIARIO, que seriam precisos dois autocarros, para oferecer um bom serviço mais cómodo e mais prático em dias de muitos aviões na pista em simultâneo.

Alguns dos aviões que foram desviados para o Porto Santo já levantaram voo, estando os restantes à espera de uma ‘aberta’ para seguirem aos seus destinos.