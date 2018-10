É “muito provável” que o furacão LESLEI atinja a Madeira e Porto Santo este sábado

Cada vez mais parece inevitável que a Madeira e Porto Santo venham a sofrer, já este fim-de-semana, os efeitos do furação LESLEI. Vento forte a muito forte com rajadas acima dos 100 km/h, agitação marítima com ondas que podem atingir 10 a 12 metros, e chuva que pode ser forte e acompanhada de trovoada, é o cenário preocupante que o IPMA prevê possa fustigar a Região já partir da tarde deste sábado.

Por prever como “muito provável” que a Madeira e Porto Santo comecem a sentir os efeitos do furação a partir do meio da manhã de amanhã, sábado, já esta noite o IPMA emitiu avisos laranja para a agitação marítima na Costa Norte e Costa Sul da Madeira, a vigorar entre o meio-dia e a meia-noite deste sábado (ondas de noroeste com 5 a 7 metros, podendo atingir a altura máxima de 10 a 12 metros). Foram igualmente emitidos avisos amarelo para o vento (das 06 da manhã de sábado até às 18 horas de domingo) em todo o arquipélago, para a precipitação (das 09 horas de sábado até às 06 horas de domingo), em toda a ilha da Madeira, e para a agitação marítima (das 09 às 12 horas de sábado – na Madeira e Porto Santo -, e das 00 horas às 18 horas de domingo – na Madeira).

Entretanto o IPMA emitiu, nas últimas horas, um comunicado especial com informação meteorológica sobre o Furacão Leslie, que passamos a reproduzir, na íntegra:

“O IPMA informa que às 21:00 TUC (22:00 da Madeira), o centro do furacão LESLEI, localizava-se a 1868 km a oeste-sudoeste (WSW) da ilha Madeira. O furacão LESLEI está a deslocar-se para este-nordeste (ENE) a 35 km/h, pelo que de acordo com a previsão, sendo muito provável (probabilidade de 70 a 90%) de as ilhas Madeira e Porto Santo começarem a sofrer os seus efeitos, a partir das 09:00 TUC (10:00 da Madeira) de sábado, dia 13. Nestas condições prevê-se, a partir da tarde do sábado, vento FORTE do quadrante sul com rajadas até 90 km/h gradualmente rodando para noroeste (NW) sendo que, nas regiões montanhosas o vento será FORTE a MUITO FORTE com rajadas até 110 km/h. Prevê-se um aumento da agitação marítima, com ondas de 5 a 7 metros de altura significativa e 10 a 12 metros de altura máxima do quadrante oeste (W). Espera- se ainda, precipitação por vezes FORTE e acompanhada de trovoada. Novo comunicado será emitido às 10:00 Hora da Madeira (TUC+1)”.