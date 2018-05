“A dívida da Câmara Municipal do Funchal (CMF) à Água e Resíduos da Madeira (ARM) em 31 de Outubro de 2013 era de 11,6 milhões de euros (7,9 M€ e 3,7M€ de resíduos). Nessa data, ambas as dívidas (águas e resíduos) estavam cobertas por acordos de pagamento celebrados pelo anterior executivo camarário, não existindo qualquer acção ou processo judicial que colocasse em causa tarifas de águas e de resíduos praticadas pela ARM”, esclarece a Secretaria Regional do Ambiente e Recursos Naturais.

Numa nota de esclarecimento enviado à redacção, diz que “conforme já foi referido pela ARM, a CMF não efectuou a esta empresa qualquer pagamento relativo a facturas de prestação de serviços de recepção e tratamento de resíduos, emitidas desde 1 de abril de 2017 até à data actual”.

“A CMF insiste intencionalmente, e de má fé, continuar a dizer que o Governo Regional disse que a CMF não efectuou qualquer pagamento desde abril de 2017. Ora, o que foi dito, desde a primeira hora, foi «Não foi pago nem um euro desde abril de 2017 relativamente aos resíduos sólidos”, aponta e acrescenta: “É intencional o esquecimento da CMF da parte dos resíduos sólidos”, o qual deturpa a afirmação e a verdade dos factos”.