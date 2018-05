“É importante que a Madeira tenha uma ligação regular de ferry”

O Presidente do Conselho de Administração da Douro Azul, empresa do Norte de Portugal, referiu esta tarde, no debate do Dia do Empresário Madeirense, a capacidade mostrada pela Madeira de se promover no exterior, promovendo a ilha pelo Mundo. Mário Ferreira , empresário ligado aos barcos no Douro concorda que a Madeira tenha uma ligação regular de ferry e acredita que a seu tempo, terá sucesso, porque um negócio não é rentável de um dia para o outro, precisando de tempo para ser aceite pelas pessoas.

Sendo Portugal um país exportador, não entende como é que há tanta falta de mão de obra qualificada em diversas áreas. “Em Portugal há muitos cursos desfasados da realidade e continuamos a formar arquitectos e advogados quando precisamos de electricistas e carpinteiros”. Lamentou que o travão da economia portuguesa esteja na falta de mão-de-obra.

Deu o exemplo do novo navio da empresa em construção que, apesar de preferir uma tripulação 100% portuguesa, terá, na melhor das hipóteses, 5% de trabalhadores nacionais, indo buscar os restantes a outros países que ofereçam a mão-de-obra necessária.

Realçou a vulnerabilidade do turismo, que pode colocar em perigo a economia de uma região e abordou as estatísticas que dizem ser necessários seis meses para uma região superar uma calamidade. Daí a necessidade do empresário estar preparado para “aguentar o negócio” durante esse tempo.

Salientou ainda que o sucesso turístico do país depende muito do trabalho policial sendo importante apostar e investir em meios técnicos e humanos.