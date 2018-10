Dois condenados a prisão efectiva por tráfico de cocaína na Madeira

Dois arguidos madeirenses foram condenados, esta manhã, no Juízo Central Criminal do Funchal (Edifício 2000), a penas efectivas de 5 anos e 4 anos e 4 meses de prisão pela prática do crime de tráfico de estupefacientes. No entanto, como Sidónio (de 54 anos) e Jorge (de 55 anos) não se encontram em prisão preventiva, podem aguardar os eventuais recursos em liberdade, até trânsito em julgado da decisão.

O colectivo de juízes presidido por Carla Meneses deu como provado que os dois arguidos se dedicavam à venda de cocaína a consumidores da Região. Largo do Colégio e Bairro de Santo Amaro são dois dos locais apontados na acusação como sendo pontos onde eram feitas transacções do produto estupefaciente, que era vendido a 70/80 euros à grama.

Um terceiro arguido, apontado pela acusação como o elemento a quem a dupla madeirense adquiria a droga na zona da Grande Lisboa, foi absolvido, por falta de provas.