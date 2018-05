Dívida do Funchal pode comprometer serviços da ARM

Um comunicado da ARM - Águas e Resíduos da Madeira (ARM), hoje dirigido à imprensa, avança mais pormenores sobre o o assunto que faz a manchete da edição impressa deste sábado do nosso matutino, ‘Governo exige 15 milhões de imediato à Câmara do Funchal’,

De acordo com a nota, “o Município do Funchal não procede há mais de um ano (Abril de 2017), a qualquer pagamento à ARM - Águas e Resíduos da Madeira (ARM), relativamente aos serviços de gestão de resíduos em alta prestados por esta empresa”.

“Não obstante as inúmeras comunicações, reuniões e demais diligências, promovidas pela ARM no sentido de resolver esta situação por acordo, aquele Município sistematicamente recusou-se a celebrar qualquer acordo de pagamento”, acrescenta o comunicado.

De notar que as dívidas totais do Município do Funchal à ARM ascendiam, em Dezembro de 2017, ao valor de 20,1 milhões de euros (10,5 relativos aos serviços de resíduos e 9,6 relativos ao fornecimento de água), quando em Dezembro de 2013 era de 12,8 milhões de euros (4,2 relativos aos serviços de resíduos e 8,6 relativos ao fornecimento de água).

“Estes valores de dívida são manifestamente elevados e desproporcionados e põem em risco a sustentabilidade e o normal funcionamento de todo o Sistema Multimunicipal de Águas e de Resíduos da Região Autónoma da Madeira, uma vez que os serviços prestados ao Município representam mais de 50% dos serviços em alta prestados pela ARM”, manifesta a entidade.

E elabora: “De facto, a ARM não pode continuar a prestar os serviços ao Município do Funchal sem receber o preço respectivo, situação que, a manter-se, põe em causa a continuidade dos serviços prestados por esta empresa, com manifesto prejuízo para todos os utilizadores da Região Autónoma da Madeira. Por este motivo, a ARM viu-se obrigada a instaurar um processo de execução fiscal para proceder à cobrança coerciva desta dívida por parte do Município do Funchal. Esta situação constitui uma obrigação legal para a empresa e uma salvaguarda do interesse público”.

ARM salienta que “o Município do Funchal nem procedeu ainda ao pagamento do valor determinado, no início do presente ano, em sede de processo judicial que correu os seus termos no Tribunal Administrativo e Fiscal do Funchal, correspondente à dívida por si reconhecida. Há, portanto, um incumprimento por parte do Município das obrigações por si assumidas no processo judicial, situação que inviabilizou o recurso de qualquer outra solução”.

Por outro lado, garante que “a execução fiscal será naturalmente suspensa mediante a celebração de um acordo de pagamento por parte do Município do Funchal”.

Refira-se que, não obstante não pagar à ARM os serviços por esta prestados, o Município do Funchal continua a cobrar aos munícipes o valor da recolha e tratamento dos resíduos.