Diversificar a economia rural é importante para combater o despovoamento

Artur Cristóvão, professor catedrático da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, foi um dos oradores convidados para o debate ‘A cidade e as serras. E as pessoas’, no âmbito dos Estados Gerais do PS-Madeira, que decorre no Estreito de Câmara de Lobos.

O prelector abordou a questão do despovoamento e do abandono das terras e deu o exemplo de algumas medidas que têm vindo a ser implementadas noutros pontos para combater esta situação. Na sua óptica, a diversificação da economia rural é um dos caminhos, assim como apoiar mais a agricultura, numa lógica de também a diversificar.

“Quando falamos de agricultura estamos também a falar de produção animal, de silvo-pastorícia, de floresta, portanto de todo um conjunto de actividades que possam dinamizar e tornar mais viva a economia rural”, explicou.

Por outro lado, Artur Cristóvão considerou que, sendo o turismo uma realidade extremamente importante na Madeira, há que procurar construir uma “interpenetração entre aquilo que são os territórios rurais e as actividades turísticas”, frisando que a relação entre os espaços urbanos e os espaços rurais é hoje extremamente importante.

O geólogo Jaime Izquierdo Vallina foi outro dos oradores convidadas, tendo salientado que para combater esta situação do despovoamento e do êxodo rural “o mais importante é mudar a forma de pensar”. E explicou: “A sociedade agora é pós-industrial, globalizada, com outras perspectivas, mas as ferramentas com que queremos construir o futuro são as ferramentas do passado”, sendo, por isso, importante “mudar a forma de pensar”, advertiu.

Jaime Izquierdo Vallina esclareceu que a aldeia do futuro não vai ser a aldeia do passado, nem, tão pouco, a do presente, que está abandonada e não tem gente que trabalhe. No seu entender, há que pensar numa forma de trabalho que tem que ver com a cooperação, porque “não há soluções individuais para a aldeia”.