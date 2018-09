Dissuasão da toxicodependência é tema de jornadas amanhã no Funchal

O auditório do Comando da PSP na Madeira acolhe, ao longo de toda a manhã desta segunda-feira, as primeiras Jornadas Atlânticas para a Dissuasão da Toxicodependência. O secretário da Saúde, Pedro Ramos, fará uma intervenção na sessão de abertura, pelas 09h00. A iniciativa é promovida pelo Governo Regional, através da Comissão para a Dissuasão da Toxicodependência e tem como público-alvo os órgãos de polícia criminal, técnicos de saúde, educação e serviço social.

Descriminalização do consumo de substâncias psicoactivas ilícitas, saúde mental, dependências e intervenção em dissuasão são alguns dos temas que constam do programa. Uma nota do Governo Regional explica que “esta iniciativa surge na sequência da importância da discussão desta realidade sob vários prismas -sejam eles políticos, jurídicos, sanitários, científicos ou sociais-, pelo que conta com a intervenção de entidades de variadas áreas do conhecimento, tendo em conta a originalidade do modelo português”.

Já após a conclusão dos trabalhos, pelas 14h30, os participantes vão efectuar uma visita ao Serviço de Psiquiatria do SESARAM, onde são tratados utentes com problemas de dependências de substâncias psicoactivas ilícitas, bem como à Casa de Saúde São João de Deus (Trapiche).