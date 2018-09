Disparam as queixas relacionadas com viagens aéreas

Entre Janeiro e a primeira semana deste mês, deram entrada na Defesa do Consumidor 183 reclamações relativas a viagens, sobretudo cancelamentos e atrasos de voos. Um aumento de 245% em relação ao ano passado.

A Estrada Monumental vai passar a ter um sistema inovador de gestão energética, videovigilância e passadeiras com retroiluminação. Mudanças que a Câmara do Funchal começa a implementar dentro de pouco tempo. Câmara de onde sai Rui Barreto, para liderar a bancada do CDS na Assembleia Legislativa.

A Assembleia-Geral da Conferência das Regiões Periféricas e Marítimas traz o Presidente da República à Madeira no próximo mês.

Quem quiser comprar a Estalagem da Encumeada vai ter de pagar entre 7 e 10 milhões de euros.

No Porto Santo, a câmara conseguiu renegociar processos judiciais.

Tudo isto e muito mais na edição impressa de hoje.