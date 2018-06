Directores ganham mais do que Albuquerque e Calado

Os directores adjuntos das Finanças e da Economia, Rogério Gouveia e Patrícia Dantas, acumulam essas funções com as de vogais do Fundo de Estabilização Tributária o que faz com que tenham vencimentos superiores ao do presidente e do vice-presidente do governo regional.

O psiquiatra Saturnino Silva aponta razões para o homicídio que abalou o Funchal. O suspeito de matar o ex-cunhado ficou em prisão preventiva.

As obras no Hospital dos Marmeleiros começam amanhã.

O secretário regional da Educação propõe recuperar, em seis anos, o tempo de serviço congelado aos professores.

