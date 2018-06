Direcção Regional do Sindicato dos Trabalhadores dos Impostos demarca-se do presidente nacional

A Direcção Regional do Sindicato dos Trabalhadores dos Impostos emitiu um comunicado a “demarca-se” da posição assumida pelo presidente da Direcção Nacional do STI, Paulo Ralha, que criticou, em declarações ao DIÁRIO, a existência de elementos exteriores à máquina fiscal de fazerem parte do conselho de administração do Fundo de Estabilização Tributário da Madeira (FET-M), remunerado.

Em comunicado, a estrutura regional afirma que “sempre esta Direcção Regional teve uma relação profícua e colaborativa quer com a Direcção da Autoridade Tributária -RAM quer com a tutela, resultando em ganhos efectivos para os trabalhadores da administração tributária e para todos os cidadãos”.

Refere também que “a existência de um fundo autónomo não personalizado tal como se reveste o FET-M, conforme a norma legal, impõe exigências de transparência, rigor, idoneidade, e capacidade de gestão de forma a assegurar a governação do mesmo. Para tal, tem de ser capacitado com técnicos capazes que garantam o seu correcto funcionamento, sendo perfeitamente enquadrado legalmente que os nomeados não sejam quadros da AT-RAM”.

As declarações do sindicato na Madeira, que elogia o trabalho do fundo na Região, entram em rota de colisão com as que foram proferidas pelo presidente nacional do STI. Em declarações ao DIÁRIO e à TSF-M, Paulo Ralha, acusou Governo Regional de estar a “desvirtuar os propósitos do Fundo ao premiar pessoas que nada fazem para que se alcance os objectivos traçados pela Autoridade Tributária da Madeira”.



Através do despacho n.º 154/2018, de 26 de Abril, Pedro Calado aumentou a administração do FET para cinco elementos, em vez dos tradicionais três. Na presidência manteve Lina Camacho, por inerência de funções (é directora da AT-M) e entraram, como vogais: Rogério Gouveia, director regional Adjunto de Finanças, Patrícia Dantas de Caires, directora regional Adjunta de Economia, Maria de Fátima Aguiar Pedro, chefe de departamento da Administração e Coordenação Geral da AT, mantendo-se Ventura Garcês. Todos os elementos, excepto a presidente, são remunerados 11 vezes ao ano, para além do valor do vencimento dos cargos de origem.