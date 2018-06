A tomada de posse do novo coordenador jovem do Bloco de Esquerda, Diogo Anastácio de Sousa, terá lugar este sábado, 9 de Junho, às 18 horas, na sede do Bloco de Esquerda e contará com a presença e intervenção do coordenador regional Paulino Ascenção , seguida da intervenção do novo coordenador jovem, Anastácio de Sousa.