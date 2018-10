Dilúvio quase atinge o nível vermelho no Santo da Serra

Foi no Santo da Serra que mais choveu esta segunda-feira, tendo a localidade serrana sido alvo de uma ‘carga de água’ ao amanhecer, ao registar 39,8 litros por metro quadrado em apenas uma hora (entre as 07h30 e as 08h30), valor quase a atingir o nível de aviso vermelho para a precipitação (> 40 mm/1h).

Grande parte desta ‘tromba de água’ caiu em apenas 10 minutos (14,8 mm).

De todas as estações do IPMA na Região, além da estação situada no Santo da Serra, também a do Lugar de Baixo, na Ponta do Sol, esteve a ‘pingos’ de atingir o nível de aviso laranja ao início desta manhã, contabilizando 19,5 mm/1h.

Até às 10 horas, estas duas estações foram as únicas a registar níveis de pluviosidade com nível de precipitação para situações de risco, que no caso da quantidade precipitada no Santo da Serra, ficou-se pelo moderado a elevado, mas a menos de meio litro de atingir o nível de risco extremo, de acordo com os critérios do IPMA para a emissão de aviso meteorológico.

Desde que começou a chover, o total de precipitação registada até às 10 horas desta segunda-feira foi de 49,1 mm no Santo da Serra e de 40,5 mm no Lugar de Baixo.

Nas restantes estações da ilha da Madeira, destaque ainda para o Caniçal, que atingiu já esta manhã nível de aviso amarelo com 11 mm/1h.

No Porto Santo a chuva acabou também por chegar já quase sobre o final da madrugada desta segunda-feira (5,4 mm).

O único território do arquipélago da Madeira sem registo de chuva até o meio da manhã de hoje era as Selvagens.