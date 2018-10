O deputado socialista Carlos Pereira decidiu escrever duas notas no seu Facebook destinadas “a encerrar” o folhetim em torno da sua nomeação para vogal da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos, posterior polémica e renúncia ao cargo.

Depois de alguns dias sem se pronunciar publicamente, o também vice-presidente da bancada socialista – que ontem renunciou à nomeação pelo Governo para o cargo de vogal da ERSE, recorrendo a comunicado, após a comissão parlamentar de Economia, Inovação e Obras Públicas ter votado desfavoravelmente a sua nomeação – alega que em todo o processo parlamentar há “um deputado que faz um relatório concluindo que outro deputado não tem consenso (ou o que quiserem!) e portanto deve ter parecer desfavorável para uma determinada posição, apesar da avaliação positiva das entidades competentes” e que “há outros deputados que aprovam esse relatório” para no fim de tudo o deputado ‘rejeitado’, “voltar ao lugar habitual, por sinal o mesmo daqueles deputados, e deverá fazer o mesmo que os outros fizeram: uma audição ao candidato ao lugar deixado vago para fazer o que os outros também fizeram com ele: avaliar a outra personalidade indigitada”. “Portanto é assim, poderá acontecer que esse deputado ‘rejeitado’ pelos outros deputados para a tal posição avalie (ceteris paribus) a personalidade alternativa. Confusos? Eu explico melhor: o deputado que foi “rejeitado” pelas razões que cada um achar que melhor se encaixa na sua consciência, não tem condições (concluíram os tais outros deputados cuja única diferença deste é não terem sido submetidos a uma avaliação da CRESAP para o cargo) para assumir o posto, mas deverá ser levado a sério quando avaliar alguém que poderá assumir esse mesmo posto!? Pensem nisto e digam lá se isto é mesmo para levar a sério!”, escreve.

Carlos Pereira também deixa claro que não permite nenhum exercício que persista em colocar em causa a sua dignidade pessoal, reputação, percurso profissional e sentido de responsabilidade. “Respeito as instituições mas não aceito observar indivíduos a extravasar os limites das suas funções e construir factos políticos em cima da dignidade das pessoas, seja para fins meramente políticos, seja para respostas individuais”, refere.

Pressupostos subversivos

Embora o parecer não fosse vinculativo, o deputado socialista eleito pelo círculo da Madeira renunciou à nomeação “depois de ter tomado conhecimento do relatório da responsabilidade do PCP” - documento cujo teor critica.

O documento contrariou o parecer da CRESAP (Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública) e de acordo com a interpretação do “vice” da bancada socialista, o parecer proposto pelo PCP é desfavorável “não porque tenham sido demonstradas incompatibilidades ou falta de perfil curricular, que nunca poderia objetivamente ser um dos fundamentos tendo em conta o parecer positivo da CRESAP, mas porque, refere o relator, não se verificou consenso sobre o nome da personalidade indigitada”.

“Do meu ponto de vista, esta conclusão é desadequada porque é baseada em pressupostos político-partidários e subverte o próprio princípio da lei quadro das entidades reguladoras pelo que não posso deixar de sublinhar o meu desacordo”, alegou Carlos Pereira.

A proposta de parecer desfavorável à nomeação de Carlos Pereira foi elaborada pelo deputado do PCP Bruno Dias e mereceu o apoio de todos os outros partidos, exceção feita ao PS.

“Das opiniões e considerações dos partidos expressas durante as audições, pode concluir-se que não reúne consenso a personalidade indicada pelo Governo para o cargo de vogal do Conselho de Administração da ERSE, emitindo-se assim parecer desfavorável à nomeação”, lê-se no documento.