DIÁRIO agraciado com Medalha de Ouro de Mérito Municipal

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) deliberou hoje em reunião, por unanimidade, a atribuição da Medalha de Mérito Municipal, grau Ouro, ao Diário de Notícias da Madeira, único jornal centenário da Região Autónoma da Madeira, a 4.ª publicação diária do País em termos de antiguidade e a 3.ª das regiões autónomas.

“O DIÁRIO de Notícias da Madeira fundado em Outubro de 1876, referência incontornável do jornalismo madeirense, jornal regional português de maior expansão e circulação ainda em publicação, constituí um exemplo de resiliência, prestígio e longevidade no panorama da imprensa portuguesa, pautando-se por um jornalismo de qualidade, responsável, independente, plural, e sempre fiel ao seu estatuto editorial que desde a primeira hora pugnou pelos interesses desta povoação.

Pelo importante contributo que, notoriamente, a acção desta entidade tem trazido a diferentes níveis – informativo, cultural, social, turístico e económico -, é de inteira justiça que a cidade do Funchal reconheça e valorize, publicamente, o papel, o empenho e o dinamismo do Diário de Noticias da Madeira, demonstrado ao longo dos anos da sua existência”, sublinha a autarquia.

Nos termos do disposto no artigo 8º, do Regulamento de Medalhas Municipais, a medalha de mérito municipal destina-se a agraciar os servidores municipais ou as pessoas singulares ou colectivas, de cujos actos advenham benefícios para a cidade do Funchal, melhoria nas condições de vida da sua população, desenvolvimento ou difusão da sua arte, divulgação ou aprofundamento da sua história, ou qualquer outra vantagem que mereça ser reconhecida.

O presidente da Câmara Municipal do Funchal, Paulo Cafôfo, propôs, nos termos do disposto no artigo 10º, do Regulamento de Medalhas Municipais, que fosse atribuída a Medalha de Mérito Municipal, grau Ouro, ao Diário de Notícias da Madeira, “em reconhecimento desta verdadeira instituição, abarcando neste reconhecimento todos os profissionais de excelência que esta associação muito dignamente representa”.

A deliberação de Câmara, aprovada por unanimidade, terá de ser agora homologada pela Assembleia Municipal, e será entregue em cerimónia solene no Dia da Cidade.