Dia Internacional da Saúde feminina permite “reflecção para o bem-estar das mulheres”

A Secretária Regional da Inclusão e dos Assuntos Sociais marcou presença nas celebrações do Dia Internacional da Saúde Feminina, na Praça amarela, no Funchal, de forma a salientar a importância deste dia para uma população iminentemente feminina, em ternos nacionais e regionais.

Rita Andrade diz que este dia permite uma reflecção e um olhar sobre as mulheres, com vista à prevenção de situações de doença física e mental. “Pretendemos ajudar a pessoas a perceberem o que podem fazer por elas próprias, enquanto mulheres, porque sabemos que no dia-a-dia, preocupam-se com a casa e com os filhos e muitas vezes esquecem-se delas próprias”, refere Rita Andrade que apela e sensibiliza à necessidade desta “reflecção imprescindível para o bem-estar das mulheres e de toda a sociedade”.

Recorde-se que a celebração deste dia está integrada no Plano Regional para a Igualdade de Género e Cidadania que já executou cerca de 80% das medidas prevista no referido plano.

A passagem de Rita Andrade pela Praça amarela serviu para visitar os parceiros da iniciativa, que ofereceram diversos serviços focados na saúde feminina, como rastreios realizados pela Cruz Vermelha Portuguesa, brindes e amostras da Farmácia de São Martinho, livros com o apoio da FNAC, folhetos sobre segurança e saúde no trabalho, para mulheres trabalhadoras e Sessões de Risodinâmicas promovidas pela Coach Marla Jasmins da Risoland Madeira.

Foi ainda apresentada a BRAVO-Madeira, representante da Knitted Knockers dos EUA, que se dedica à confecção e distribuição gratuita, de próteses mamárias em tricot e crochet.