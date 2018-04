Dia do Combatente assinalado esta manhã na Santa do Porto Moniz

A Santa do Porto Moniz acolheu esta manhã as cerimónias que assinalam o Dia do Combatente, da Evocação do Centenário da participação Portuguesa na Grande Guerra e do 100º. Aniversário da Batalha de La-Lys. Uma iniciativa do núcleo do Funchal da Liga dos Combatentes, no âmbito suas responsabilidades de organização das celebrações Oficiais de periodicidade anual.

As comemorações arrancaram esta manhã, por volta das 9 horas com a cerimónia Religiosa na Igreja de Santa Maria da Madalena. Seguiu-se depois a Cerimónia Militar junto ao Monumento em honra dos Combatentes do Concelho do Porto Moniz, presidida por Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional da Madeira.