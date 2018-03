Dia da Mulher será recheado com muita animação, saiba de tudo na agenda desta quinta-feira

Dia da Mulher com ‘Stand Up Comedy’ no Espaço Lúdico Role & Coffee

O Dia Internacional da Mulher será celebrado com um espectáculo de ‘Stand Up Comedy’ no Espaço Lúdico Role & Coffee e terá a colaboração de Norberto Temtem. Haverá intervalo para jantar.

‘Male Strip Show’ na Cantina El Mexicano

Na Cantina El Mexicano, no Centro Comercial Centromar, há ‘Male Strip Show’ com dois ‘strippers’ internacionais. Estão reservadas diversas surpresas para as senhoras, com um menu Especial (bebidas não incluídas) a 17,50 euros. O encontro fica igualmente marcado pela presença do DJ William Aguane.

Noite de strip no Copacabana

O Restaurante Bahia, no Casino da Madeira, desenvolve um concerto ao vivo com o protagonista musical Rúben Aguiar. O jantar ‘buffet’ conta com uma bebida e café incluído, ao preço de 20 euros. Depois há espectáculo de strip na discoteca Copacabana, com os ‘Casino Toy Boys’.

Restaurante Trianguloso com strip masculino

Nos Canhas, o Restaurante Trianguloso adere igualmente à tendência do strip masculino. O jantar ‘buffet’ tem bebidas incluídas e está tabelado a 20 euros.

Concerto ao vivo no espaço Los Primos

No Funchal, o espaço Los Primos dá concerto ao vivo com Vítor Abreu e Juan Freitas. O menu especial com bebida incluída é de 20 euros para elas e 30 para eles.

A Parreira recebe o ‘Buzico’

No Restaurante A Parreira, a música surge de forma tradicional por intermédio do acordeão de ‘Buzico’. Logo depois a animação fica por conta do ‘Captain Striper’. O jantar, servido em forma de ‘buffet’, tem bebidas incluídas e custa 22 euros.

Tony Jardim canta na Quinta da Pinheira

Na Quinta da Pinheira, em Câmara de Lobos, há música ao vivo com o cantor madeirense Tony Jardim. O jantar ‘buffet’ conta com bebidas incluídas e bar aberto por 25 euros.

Miro Freitas actua na Casa do Farol

O ‘menino do povo’ actua num jantar ‘buffet’ com bebidas incluídas e capacidade máxima para 100 pessoas. O preço é de 27,50 euros no espaço localizado na baía de Câmara de Lobos.

Barreirinha Bar Café celebra o Dia da Mulher com o festival ‘Um ao Molhe’

O Barreirinha Bar Café celebra o Dia Internacional da Mulher com o festival ‘Um ao Molhe’, em digressão por todo o país, com o objectivo de promover uma amostra do que melhor se tem feito ao nível de bandas de um Homem só em Portugal. Esta edição será mais especial porque as convidadas são mulheres. Serão três concertos com Joana Guerra, Calcutá e Diana Duarte, com início marcado para às 21h30 no T1 do Largo do Socorro, todos eles com entrada gratuita.

Fnac assinala Dia da Mulher

A FNAC e a Secretaria Regional da Inclusão e Assuntos Sociais, através do Serviço de Igualdade de Género promovem, a Tertúlia ‘Ser MULHER!’ com 20 mulheres, em referência aos 20 anos da Fnac em Portugal, de várias áreas e em profissões/cargos, nos quais a presença de mulheres é pouco representativa ou que sejam figuras que se destaquem nas suas áreas de trabalho/formação. A tertúlia terá lugar no Auditório da FNAC, no Madeira Shopping, pelas 18h30. O objectivo deste evento é promover junto de todas as mulheres, através dos testemunhos das convidadas, a ideia de que a Igualdade de Oportunidades, na sociedade, na política, no mundo laboral pode ser uma realidade ao alcance de todas. A montante da tertúlia serão projectadas fotografias das convidadas com uma frase/pensamento, sobre o que é para elas ‘Ser Mulher’.

UMAR/Madeira comemora Dia da Mulher com acção cultural

Pelas 15h30, no Jardim Municipal do Funchal, a UMAR/Madeira levará a efeito uma acção dedicada ao dia da Mulher, que terá uma surpresa com música ao vivo dedicada a todas as mulheres.

UMa assinala Dia da Mulher com ‘Chiara Lubich: uma mulher singular’

A Universidade da Madeira (UMa), através do Departamento de Línguas, Literaturas e Culturas da Faculdade de Artes e Humanidades, vai assinalar o Dia Internacional da Mulher com uma exposição sobre Chiara Lubich (1920-2008), com o titulo ‘Chiara Lubich: uma mulher singular’. A exposição será inaugurada pelas 18 horas, no Campus da Penteada e serão recordados os 16 Doutoramentos ‘Honoris Causa’, recebidos em vida por Chiara Lubich, assim como diversos prémios e cidadanias honorárias.

PCP assinala Dia da Mulher

O PCP/Madeira realiza, às 11h30, na Rua Dr. Fernão de Ornelas (junto à Feira dos Tecidos), uma iniciativa política com o objectivo de assinalar o Dia Internacional da Mulher em contacto com a população.

CDS homenageia as mulheres

O presidente e vice-presidente do CDP-PP, António Lopes da Fonseca e Rui Barreto, respectivamente, homenageiam nesta quinta-feira, dia 8 de Março, o relevante papel das mulheres na sociedade madeirense. O encontro decorre no Restaurante ‘5.ª Estação’, no Pico dos Barcelos, onde antigamente funcionou a Estação Rádio Madeira. Haverá declarações à comunicação social às 20h30.

Casa de Saúde S. João de Deus celebra o Santo da Hospitalidade

A Casa de Saúde São João de Deus irá realizar a Solenidade o dia do seu Fundador, S. João de Deus, nesta quinta-feira. Recorde-se que a Ordem Hospitaleira S. João de Deus foi fundada em Espanha pelo português de nome João Cidade, tendo iniciado os trabalhos assistenciais de doentes mentais, carenciados, debilitados e sem abrigo, pelo ano de 1538, na cidade de Granada, Espanha. Na Madeira os Irmãos de S. João de Deus estão presentes desde 1922, dedicando a sua acção na área da saúde mental, onde desenvolvem respostas de saúde e acção social, nomeadamente na doença mental aguda, de longa duração, reabilitação psicossocial, psicogeriatria, alcoologia e saúde mental na comunidade. O programa contempla a Celebração Eucarística às 10h30, na Igreja da Casa de Saúde, presidida por D. António Carrilho, bispo da Diocese do Funchal. Seguir-se-á um almoço de confraternização com entrega de certificados aos Colaboradores com 25 anos de Serviço Hospitaleiro.

Abertura da acção de formação ‘Desporto e Psicologia’

O secretário regional de Educação, Jorge Carvalho, estará presente nesta quinta-feira, pelas 9h15, na sessão de abertura da acção de formação ‘Desporto e Psicologia’, que terá lugar no auditório da Escola Secundária de Jaime Moniz.

Reunião do Conselho de Governo

Nesta quinta-feira, dia 8 de Março, terá lugar a reunião de Conselho de Governo, sendo que as conclusões serão apresentadas pelas 17 horas, na sala de imprensa da Quinta Vigia.

Conferência sobre o Dia Mundial do Rim

O secretário regional da Saúde, Pedro Ramos, preside, pelas 9h30, no auditório do colégio dos Jesuítas, à conferência promovida pelo Serviço de Saúde da RAM, para comemorar o Dia Mundial do Rim.

105.º aniversário do Corpo de Polícia Florestal da Madeira

O presidente do Governo Regional da Madeira estará, pelas 12 horas, na cerimónia comemorativa do 105.º aniversário do Corpo de Polícia Florestal da Região Autónoma da Madeira – Praça do Jardim Municipal – Centro da Vila de São Vicente. Antes, às 10h30, visitará o Centro de Saúde Dr. Rui Adriano de Freitas, no Bairro da Nazaré, infraestrutura que será beneficiada e ampliada pelo Governo Regional, e no fim do dia, pelas 19h30, vai estar na Cooperativa Agrícola da Madeira – Equipa Madeira Vintners - para o lançamento do Vinho Madeira de cinco anos, no restaurante Adega da Quinta, Estreito Câmara de Lobos.

Reunião de Câmara da autarquia do Funchal

Pelas 13 horas, no Salão Nobre dos Paços do Concelho do Funchal, haverá a recolha de declarações do Executivo após a Reunião de Câmara semanal.