“Deus não exclui ninguém”

Na sequência da notícia do afastamento do padre Anastácio Alves, por suspeita de abuso sexual de um menor, o DIÁRIO foi falar com o padre Bernardino Andrade.

O sacerdote -- que em primeiro lugar disse não ter conhecimento do caso, nem ter lido a notícia -- foi o primeiro a não ‘condenar’ o padre Anastácio, insistindo que “Deus não excluiu ninguém do seu rebanho, do seu amor e do seu perdão”.

À pergunta que se impõe: “Nem sequer a um pretenso pedófilo?”, o padre replicou “ninguém!”, acrescentando que a mensagem do próprio Papa Francisco, também não passava pela exclusão. Uma voz dissonante, quando a maior parte do clero regional, em linha com o Papa, clama “tolerância zero”

Bernardino Andrade afirmou ainda que os abusos sexuais “não são o único problema” do Mundo e que os fiéis deviam olhar mais pelos pobres

Recorde-se que a Diocese do Funchal decidiu afastar da acção pastoral o padre madeirense Anastácio Alves, que há vários anos exercia funções em França mas que é suspeito de abuso sexual de um menor na Madeira.