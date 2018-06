Despacho com os novos elementos do grupo de trabalho do hospital publicado em DR

O Ministro das Finanças nomeou um novo grupo de trabalho para o Hospital da Madeira.

O despacho assinado por Mário Centeno em 29 de Maio passado foi hoje publicado em Diário da República.

Pode ler-se no texto que “o grupo de trabalho deve apresentar um relatório com propostas que permitam que o projecto de construção do novo Hospital Central da Madeira preencha os requisitos legalmente exigidos à sua consideração como projecto de interesse comum, incluindo o modelo de financiamento. Tendo ocorrido alterações na composição do referido grupo de trabalho, designadamente no que diz respeito ao seu coordenador, que entretanto cessou as funções que haviam motivado a sua nomeação, torna-se necessário proceder a novas nomeações, de modo a que o grupo de trabalho possa prosseguir as suas atribuições.”

Anabela de Almeida Costa, do Gabinete do Secretário de Estado do Orçamento, passa a assegurar a coordenação do grupo de trabalho.

Foram ainda nomeados Lara Wemans e Fernando Alves, em representação do Conselho de Acompanhamento das Políticas Financeiras.

O Grupo de Trabalho do novo Hospital Central da Madeira esteve parado durante vários meses . José Manuel Ventura Garcês, Roman Feliciano Neto, Mário Filipe Soares Rodrigues e Ricardo Reis são os elementos indicados pela Região no grupo de trabalho que anteriormente era coordenado por José Moreira.