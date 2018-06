Desfile com produtos reciclados abrilhantou a Praça do Município

O desfile ‘ECOMODA’, que decorreu na Praça do Município, foi um dos pontos altos da ‘Semana do Ambiente do Funchal 2018’, que termina hoje no Funchal. O evento contou com a participação dos Ginásios Municipais da Barreirinha, Santo António e São Martinho, bem como do Centro Comunitário do Funchal.

O desfile é preparado ao longo do ano pelos utentes das diversas dependências camarárias, que desenvolvem fatos originais, tendo por base uma vasta gama de produtos reciclados pelos próprios.

A Vereadora Madalena Nunes, que tutela a Habitação e o Desenvolvimento Social no Município, e a Vereadora Idalina Perestrelo, que tem o pelouro do Ambiente, apresentaram o desfile, destacando o empenho de todos os envolvidos e a mais-valia da iniciativa, tanto do ponto de vista das políticas municipais de inclusão e envelhecimento activo, como em termos de consciencialização ambiental.