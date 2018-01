Descubra o que a agenda deste sábado, Dia de Reis, tem preparado para si

Cantar os Reis na Ribeira Brava

A Câmara Municipal da Ribeira Brava tem agendada para este sábado o tradicional ‘Cantar dos Reis’. O evento terá lugar pelas 19h30 na frente-mar da Ribeira Brava. Para além das actuações de diferentes grupos do concelho, serão entregues também os prémios e diplomas relativos ao concurso de ‘Montras de Natal’.

Concerto de Reis no Centro Ciência Viva do Porto Moniz

A Câmara Municipal de Porto Moniz, para encerrar as festividades de Natal, pelas 19h30, no Centro Ciência Viva um Concerto de Reis com Grupo Coral e a Tuna de Bandolins da Associação Cultural e Recreativa do Porto Moniz. No mesmo evento, proceder-se-à à entrega dos Prémios do III Concurso de Presépios.

Banda Filarmónica de Santo António comemora 8 anos

A Banda Filarmónica de Santo António, fundada a 6 de Janeiro de 2010, celebra o 8.º aniversário neste sábado, com uma missa na Igreja de Santo António, pelas 19 horas, seguida de um pequeno convívio para todos os executantes, familiares e sócios.

‘Cantar as Janeiras’ no Mercado Municipal do Estreiro de Câmara de Lobos

A Casa do Povo do Estreito de Câmara de Lobos irá promover entre as 19 horas e as 2 horas da madrugada, o evento ‘Cantar as Janeiras’, no Mercado Municipal do Estreito de Câmara de Lobos. Para além da tradicional gastronomia da época, a iniciativa contará com muita animação musical, sendo que irão participar vários grupos de tocares e cantares das diversas casas do povo da RAM que irão mostrar as mais variadas formas de se ‘Cantar os Reis’. Miro Freitas, Pedro Garcia & DJ Paul J vão actuar no evento.

‘Fado: Uma forma de vida’ no Baltazar Dias

O musical de Andrew dos Santos é uma homagem a Amália Rodroguez, onde é feito um olhar pela sua história, desde criança até a sua morte, destacando também, a sua passagem pelo estrangeiro e pela Ilha da Madeira. As sessões deste sábado terão início às 18 horas e às 21h.

XVI Edição do Grande Prémio dos Reis na Camacha

Neste sábado, a Junta de Freguesia da Camacha em cooperação com a Associação de Atletismo da RAM organiza a XVI Edição do Grande Prémio dos Reis, evento integrado no circuito ‘Madeira a Correr 2017/2018’. O Grande Prémio dos Reis é uma prova que todos os anos é muito concorrida, contando com a participação de muitos atletas e populares, que aproveitam não só para correr, mas também para festejar o dia de Reis. Para quem não quiser se aventurar nos 6500 metros da prova competitiva, poderá participar na Marcha pela Saúde que ocorrerá pelas 16 horas.

‘Encontro com o Cinema’ no John dos Passos

A partir das 21h30, vai ser exibido o filme ‘Verão danado’ no Centro Cultural John dos Passos, de Pedro Cabeleira.

CDU denuncia “insensibilidade e falta de resposta” da Câmara do Funchal

A CDU/Madeira realiza, às 16 horas, no Caminho dos Três Paus, junto à última paragem da carreira 93 – Três Paus, na Freguesia de Santo António, uma iniciativa política com o objectivo de “denunciar a insensibilidade e falta de resposta” da Câmara Municipal do Funchal perante reivindicações das populações das zonas altas.

MPT promove iniciativa no Porto da Cruz

Às 11 horas, no Porto da Cruz, junto à bomba de gasolina à saída da via expresso, decorrerá uma iniciativa política do MPT Madeira.