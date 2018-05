Descongelamento das carreiras “é uma farsa”

O delegado do STAL na Madeira - Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Administração Local e Regional, Empresas Públicas, Concessionárias e Afins António Monteiro – não concorda com o “modelo” em vigor do processo de descongelamento das carreiras na administração pública classificando de “farsa”, de resto, António Monteiro vai mais longe: “É a fama de se dizer que temos descongelamentos”. Uma resposta à notícia do DIÁRIO sobre o facto do descongelamento das carreiras ter impacto superior a 5,6 milhões e em que 4.500 funcionários já têm os respectivos vencimentos actualizados.

O dirigente faz contas e garante que as subidas remuneratórias dos funcionários não têm acompanhado nem de perto nem de longe a subida do salário mínimo: “O que se verifica é que o salário mínimo nacional vai andar sempre à frente que os anos de serviço que os trabalhadores têm pelas suas avaliações. Isso está errado”, recrimina justamente por considerar que a “antiguidade” e o “empenho” do funcionário não têm vindo a ser valorizados.