Deputados do CDS fazem volta ao país, incluindo as ilhas, para ouvir as bases

Os deputados do CDS-PP vão fazer visitas a todos os distritos, Açores e Madeira para “ouvir o país” e as “bases do partido” sobre o Orçamento do Estado de 2019 e as propostas de alteração dos centristas.

O líder parlamentar centrista, Nuno Magalhães, disse à Lusa que, “a exemplo de anos anteriores”, os deputados deslocam-se a todos os distritos e regiões autónomas para falar sobre o orçamento do Governo minoritário do PS, em visitas que se prolongam até 24 de novembro.

O objectivo é, também, “ouvir o partido” sobre “eventuais propostas das bases” para a fase final do debate do OE2019, que tem votação final global prevista para 29 de novembro, com encerramento pelo primeiro-ministro, António Costa.

A presidente do CDS, Assunção Cristas, vai estar em 21 de novembro, em Leiria, distrito pelo qual foi eleita, enquanto o líder parlamentar estará no distrito que o elegeu, Setúbal, e desloca-se também aos Açores e à Madeira.

Os centristas já anunciaram que vão votar contra o Orçamento do Estado, mas decidiram apresentar várias propostas de alteração, como a reposição do quociente familiar, a baixa progressiva do IRC, por exemplo.