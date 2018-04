A depressão Irene terá influência no estado do tempo da Madeira, estando previsto, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosferas (IPMA), um aumento da agitação marítima, a partir de amanhã, dia 17 de Abril.

As ondas, de noroeste, deverão atingir os 4 e 4,5 metros na costa norte do arquipélago da Madeira e do Porto Santo.

Além disso, e de acordo com o IPMA, está prevista a ocorrência de chuva, no próximo fim-de-semana, altura em que se realiza o cortejo alegórico da Festa da Flor.

Recorde-se que a depressão Irene está centrada a norte do arquipélago dos Açores e em deslocamento para norte/nordeste em direcção à Islândia.