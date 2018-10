Depois da chuva, aviso amarelo regressa este domingo por causa da agitação marítima e do vento

Com o aviso amarelo para a precipitação, nomeadamente aguaceiros por vezes fortes e acompanhados de trovoada, a terminar agora às 9 horas, depois de ter vigorado desde a madrugada nas zonas montanhosas, o arquipélago voltará a estar sob aviso amarelo já a partir do início da próxima madrugada, deste feita por causa da agitação marítima prevista assolar a Costa Norte da Madeira e o Porto Santo.

A previsão de ondas de nordeste com 4 a 5 metros, colocam o litoral Norte e Porto Santo no ‘amarelo’ entre a 01 da manhã de domingo e as 07 da manhã de segunda-feira.

Idêntico nível de alerta para o vento na Costa Sul ao longo do dia de amanhã.

A previsão de vento forte de nordeste, com rajada até 75 km/h no extremo leste da ilha da Madeira, estará em vigor entre as 09 e as 22 horas deste domingo.