Denúncia do CDS: Governo paga 17 euros pelo prejuízo em 80 bananeiras

O líder do CDS, Rui Barreto, denunciou, esta tarde, que os valores das indemnizações que o Governo Regional está a oferecer aos agricultores que no início deste ano viram as suas produções destruídas na Ponta do Sol e Câmara de Lobos “chegam a roçar o ridículo”, pelo anunciou que vai pedir “explicações urgentes” ao executivo madeirense.

Numa nota divulgada pelo partido é citado o caso de uma agricultora que “garante ter recebido um ofício do Governo Regional para receber apenas 17 euros pelo prejuízo em 80 bananeiras, valor que não chega sequer para cobrir as despesas de deslocação ao Funchal para tratar do assunto”. Face a esta situação, o líder do CDS quer saber: onde estão a linha de crédito que o Governo prometeu abriu; o levantamento feito para se saber a dimensão dos prejuízos e o número de bananicultores afectados; quais os critérios para a atribuição das compensações; quanto estima o governo pagar no total aos bananicultores; qual o valor mais baixo e no mais alto para os produtores; e onde está o seguro de colheitas que o Governo diz que já existe.

Rui Barreto exige estas explicações “para que se conheça os critérios e a forma como o Governo Regional responde a estes problemas concretos, que afectam pessoas com baixos rendimentos, mas também para se perceber quais são as reais prioridades deste executivo e se estamos perante um Governo que promete uma coisa e faz outra, completamente diferente”.