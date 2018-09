Delegação regional da CASA celebrou 10 anos de existência

A secretária regional da Inclusão e Assuntos Sociais, Rita Andrade, marcou ontem presença nas comemorações do 10.° aniversário da Delegação Regional do Centro de Apoio aos Sem-Abrigo (C.A.S.A.), efeméride celebrada na Estalagem da Ponta do Sol.

Esta foi uma festa que juntou colaboradores e utentes desta instituição particular de Solidariedade Social, que tem por objectivos desenvolver acções de solidariedade social, em particular no apoio à alimentação e alojamento a favor dos sem-abrigo, crianças, adolescentes e idosos socialmente desfavorecidos, vítimas de violência ou maus-tratos.

De referir que o Governo Regional, através do Instituto de Segurança Social da Madeira (ISSM), tem apoiado esta IPSS, através de acordos de cooperação, na prossecução dos seus objectivos de cariz social, sendo ainda parceira do ISSM no Plano Regional para a Integração de Pessoas em Situação de Sem-Abrigo (PRIPSSA) 2018-2022.