O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, recebeu hoje, na Quinta Vigia, uma delegação do CDS/PP, liderada por Rui Barreto, novo líder da comissão política regional do partido.

A audiência para apresentação de cumprimentos foi solicitada a pedido da nova direcção do CDS/PP. No encontro foram ainda trocadas impressões sobre a actualidade regional.