Delegação da Madeira da Alzeimer dá continuidade ao Projecto de Alimentação Saudável

A Delegação da Madeira da Alzheimer Portugal dá continuidade ao Projecto de Alimentação Saudável ‘Com Aromáticas me Conquistas’, através de novos workshops sobre Alimentação Saudável.

Para o próximo dia 24 de Setembro está programada uma acção de esclarecimento sobre a inovadora dieta MIND (Mediterranean-DASH Intervention for Neurodegenerative Delay), a cargo do nutricionista Bruno Sousa. A sessão realiza-se às 19h30 na sede da Delegação, atás da Farmácia da Nazaré.

No mesmo local, mas no dia seguinte, 25 de Setembro, às 16 horas, será a vez do Chef Miguel Rodrigues, da Escola Profissional de Hotelaria e Turismo da Madeira, realizar um Workshop de Culinária sobre o Funcho e o Alecrim, com degustação.

Apesar das acções serem gratuitas, é necessário inscrição prévia.