Debate sobre Turismo e Gastronomia amanhã no Funchal

A conferência ‘Viajar à Mesa: Aliar a Experiência Gastronómica ao Desenvolvimento dos Destinos’, organizada pela eurodeputada Claudia Monteiro de Aguiar, com Guia Michelin e Organização Mundial de Turismo, realiza-se amanhã, 4 de Maio, às 15 horas, no Museu de Electricidade Casa da Luz, no Funchal, para salientar a importância da Gastronomia enquanto recurso indispensável para os destinos turísticos, de valor acrescentado e que surge como solução para a pressão cada vez maior, exercida sobre os destinos, permitindo o seu destaque e uma oferta única e diferenciada.

A conferência está integrada no Ano Europeu do Património Cultural e é organizada em parceria com o Centro de Informação Europe Direct Madeira.

A deputada do PSD destaca “a importância do Turismo Gastronómico, enquanto património intangível, associado à identidade e cultura de um destino e a importância da gastronomia como produto diferenciador de marcas e de Regiões”. Entende que a gastronomia “deve ser valorizada do ponto de vista turístico, pois apresenta novas oportunidades que podem ser melhor exploradas na promoção das Regiões e mesmo das políticas de Turismo da União”.

Há cada vez mais turistas a escolher um destino pelas experiências que podem vivenciar aliadas à singularidade dos destinos e, por isso, Cláudia Monteiro de Aguiar acredita que “Portugal deve saber aproveitar a conquista das várias estrelas Michelin no ano passado e estruturar o Turismo Gastronómico, de forma a oferecer os produtos e serviços diferenciados e de elevada qualidade.”

A conferência traz à Madeira oradores como Isabel Garana - Directora Regional para a Europa, Rede Gastronómica da Organização Mundial do Turismo, Arnaud Chatin - Diretor para a Europa, Guia Michelin, Miguel Rocha Vieira – Chef distinguido com 3 estrelas Michelin, bem como Fernando Melo - Jornalista e Crítico de Vinho e Comida, Revista Evasões.

A abertura do evento será feita pela Secretária Regional do Turismo e Cultura, Paula Cabaço e contará com diversos convidados, como Luiz Pinto Machado, Professor e Membro do Observatório do Turismo da Universidade da Madeira, Chef Luís Pestana - Restaurante William do Hotel Belmond Reid’s Palace – primeiro e único madeirense com uma estrela Michelin e Chef Octávio Freitas (Hotéis Four Views) – madeirense, profundo conhecedor da cozinha local, CEO da OF Escola de Formação Profissional e autor do livro ‘50 Melhores Restaurantes.