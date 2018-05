Debate sobre boas práticas ambientais na agenda do PPM

O PPM Madeira reconhece que a população já olha com maior preocupação para o ambiente, mas é necessário não permitir um retrocesso perante um tema que a todos diz respeito. João Noronha lamenta a quantidade de pessoas que “não se esforçam e continuam com más práticas ambientais”, apesar dos esforços e constantes alertas.

“Continuamos a verificar muito lixo no chão, apesar das inúmeras papeleiras existentes nas cidades”, constata Noronha que acusa “certos executivos das câmaras municipais de, na tentativa de poupar financeiramente, nem sempre sabem ser o bom exemplo no cumprimento das suas responsabilidades”.

No entanto, reconhece que o amontoar de sacos do lixo e outros resíduos junto dos contentores, “não é apenas do incumprimento camarário, mas também de alguns que teimam em não terem sensibilidade nem respeito pelos outros”, diz João Noronha, responsável pelo PPM, “o primeiro partido ecológico do país” que irá promover no mês de Julho, em local ainda por designar, um debate sobre o meio ambiente e a promoção de boas práticas que todos devem ter.