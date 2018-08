D7 e Ambulâncias 111 na Madeira

O DIÁRIO de hoje traz companhia e boa companhia. Trata-se do novo projecto editorial designado D7, que chega às bancas com temas de grande interesse para os leitores. Pegue na nova revista e tire as suas conclusões.



Ainda este ano a Região vai contar com a presença de uma empresa privada de transporte de doentes. Trata-se da Ambulâncias 111, que opera no continente e que vai trazer 16 viaturas e criar 32 novos postos de trabalho. O investimento será de 1,5 milhões de euros.

Este é o tema da manchete da edição de hoje do DIÁRIO, que dá naturalmente um grande destaque à edição 59 do Rali Vinho Madeira. Alexandre Camacho/Pedro Calado lideram a prova e estão a um passo de revalidarem o título de campões. Saiba tudo na nossa reportagem.



No DIÁRIO de hoje passamos em revista o ano parlamentar da Assembleia Legislativa e revelamos que a Autoridade Tributária da Madeira desacelerou nas inspecções no terreno. A aposta é na pedagogia fiscal.

Conheça também os argumentos do líder da Confederação das Micro, Pequenas e Médias Empresas, que esteve na Região e não gostou do que viu no pequeno comércio do Funchal.

