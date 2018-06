Curso de Iniciação à Língua Alemã na UMa

De 26 de Junho a 31 de Julho, vai ter lugar na Universidade da Madeira (UMa), o Curso de Iniciação à Língua Alemã.

Este curso é destinado a formandos sem conhecimentos prévios em Língua Alemã e permitirá alcançar o nível básico A1.1 do Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas.

As aulas vão decorrer no Campus da Penteada, às terças e quintas-feiras, das 18h às 20h, e serão ministradas pela Dra. Bárbara Faria.

Para a comunidade académica, o curso tem um custo de 90 euros e para a comunidade não académica, de 100 euros.

No final do curso, os formandos deverão ser capazes de escrever de forma básica em alemão, conseguir apresentar-se aos outros e responder a perguntas sobre si, compreender frases e expressões básicas, tendo em conta o alfabeto, nacionalidade, as cores, dias da semana, meses e estações do ano, membros da família, as horas, bem como aprender a utilizar os verbos básicos no Presente e aspectos gramaticais básicos, como os artigos definidos, indefinidos e as W-fragen.

As inscrições para o curso decorrem até 18 de junho, em http://cda.uma.pt. Aos formandos com frequência igual ou superior a 75% do total de horas da acção será atribuído certificado de participação pelo Centro de Desenvolvimento Académico da Universidade da Madeira.