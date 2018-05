Cultura na Madeira com mais dinheiro e tempo para programar

O Governo Regional promete canalizar 350 mil euros para o sector ainda este ano, mas até ao momento apenas foram atribuídos 97 mil e 500 euros. 60 candidaturas já deram entrada na Direcção Regional de Cultura. Os programas plurianuais estão de regresso para garantir às associações mais tempo para programarem as suas actividades. É este o assunto que faz manchete na edição desta quarta-feira, 9 de Maio, no DIÁRIO de Notícias da Madeira, cuja notícia é desenvolvida, no interior, pela jornalista Paula Henriques.

“SESARAM com escola europeia de reanimação” é o título que acompanha a grande mancha fotográfica da capa, tudo para ilustrar o facto de o Conselho Português de Ressuscitação dar formação a 20 técnicos do Serviço Regional de Saúde, que ficam aptos a ministrar instrução acreditada a nível europeu, conforme conta a jornalista Ana Luísa Correia. Ainda na área da Saúde fique sabendo que o grupo nacional de trabalho do novo hospital da Madeira está parado, escreve o jornalista Élvio Passos.

No topo da capa surge uma foto do Aquaparque, que reabre com novos serviços em Junho, conforme revela o jornalista Rúben Santos, ao longo de duas páginas na secção A Fazer.

“Cafôfo em Londres com jantar de 800 pessoas esgotado” é outra das chamadas de capa, num trabalho da autoria do jornalista Victor Hugo.

E finalmente, “0,2% do Orçamento da Região vai para o futebol profissional”. As contas são do jornalista Filipe Sousa.

Isto e muito mais para ler com o seu DIÁRIO desta quarta-feira, na edição em papel ou na versão e-paper que poderá subscrever de forma fácil aqui.

Tenha uma excelente quarta-feira e boas leituras com o seu DIÁRIO.