Cristina Pedra alerta ministra para necessidade de modernizar o Registo do Mar

É fundamental crescimento sustentado para o futuro com uma aposta inequívoca no CINM. É necessário assegurar a competitividade, nomeadamente com a digitalização de todo o processo no Registo Internacional de Navios – MAR. Esta foi uma das primeiras ideias deixada por Cristina Pedra na abertura da conferência do Dia do Empresário.

A presidente da ACIF lançou um repto a um programa de apoio para acompanhar as empresas no processo do Brexit.

Depois de falar de vários aspectos que afectam as exportações, Pedra virou atenções para o interior do País. Pequenas empresas, baixa produtividade, que exige novas formas de trabalho, inovação, investimento e resolver o problema demográfico.

É preciso trabalhar mais e produzir mais, determinou e deixou várias receitas.

Impõe-se um aumento de produtividade, com a formação profissional a ser avaliada com as necessidades de cada entidade, levando à criação de novos perfis.

Por exemplo, agência nacional de formação está desactualizada. Um curso de formação sem enólogo.

No turismo, 2017, foi o melhor ano. Mas, há muito a fazer. Pedra falou no sul do mediterâneo, que está a renascer.

Lisboa está esgotada, ao nível do aeroporto, disse, e é necessário uma alternativa, até porque há turistas fieis à região, que não conseguem transporte. No Verão há menos 16 frequências semanais. Ao mesmo tempo, há mais camas hoteleiras e de alojamento local.

Sobre a inoperacionalidade do aeroporto, Pedra fala num número atroz, devido ao facto de as companhias cancelarem onde dominam, como a TAP e a easyjet na Madeira.

A dirigente da ACIF também falou de IRC. A taxa nominativa até é aceitável: 1%. Mas devido à tributação autónoma e a um conjunto de outras situações, a taxa real de IRC ultrapassa os 40%. Isto tem levado à deslocalização de empresas para Espanha. É necessário garantir previsibilidade.

A presidente da ACIF pede uma reforma fiscal completa, mas, para já, exige uma diferença de IRC em dois pontos percentuais, relativamente ao continente.