Cristiano Ronaldo apela ao voto para consagrar a Madeira como Melhor Destino Insular do Mundo

Cristiano Ronaldo apelou, através das suas contas de redes sociais, nomeadamente Facebook e Instagram, ao voto dos seus seguidores para consagrar a Madeira como Melhor Destino Insular do Mundo.

“Tão feliz pela minha ilha. Votem pela Madeira, com toda a certeza o Melhor Destino Insular do Mundo”, escreveu o ‘astro’ madeirense, que é seguido no Facebook por mais de 122 milhões de pessoas, ao passo que no Instagram conta com cerca de 143 milhões seguidores.

A gala realizar-se-á a 1 de Dezembro, em Lisboa. Se ainda não votou pode fazê-lo clicando aqui.