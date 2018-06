Cristiano Ronaldo acha que “este busto está melhor do que o outro”, garante o irmão Hugo Aveiro

Hugo Aveiro, irmão de Cristiano Ronaldo, disse que este novo busto que foi colocado no Aeroporto da Madeira está melhor do que o primeiro, que se tornou polémico pelo facto de não ser parecido com o melhor jogador do mundo.

“Não existem bustos nem estátuas de bronze parecidas com a pessoa, parecidas com ele são as duas estátuas de cera que tenho no museu [CR7], mas este busto está melhor do que o outro, é o que a gente acha, eu e ele [Cristiano Ronaldo]”, afirmou.

O irmão do CR7 revelou que o primeiro busto, que foi retirado do Aeroporto da Madeira, irá “ficar guardado no escritório do museu”.

Sobre o facto de Emanuel Santos, escultor madeirense, não ter sido informado sobre esta substituição, Hugo Aveiro disse que “não tinham nada que informar”, até porque realçou que o busto era da propriedade da família.

“Ele fez o trabalho, foi pago por isso e como um escultor espanhol ofereceu este novo busto que estava bem feito, decidimos trocar. Se ele [Emanuel Santos] foi apanhado de surpresa, o problema é dele”, referiu.

Em relação às críticas que estão a surgir sobre esta substituição de bustos, o irmão de CR7 disse “aquela não era a cara dele”, mas que toda esta polémica lhe “passa ao lado”.

“Se fosse da cara delas não diziam que o antigo busto era a imagem de marca do Aeroporto da Madeira”, acrescentou.