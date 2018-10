Criatividade a partir de vinho Madeira

Foi com um cocktail à base de vinho Madeira que a jovem barmaid madeirense Venessa Vieira da Associação Barmen da Madeira conseguiu passar à final na Monin Cup Portugal 2018 que se realiza-se no próximo dia 30 de Outubro no Algarve. Ontem decorreu a semifinal desta competição, uma prova que juntou concorrente do Algarve, Alentejo e da Madeira.

Venessa Vieira trabalha no Prince Albert Pub.