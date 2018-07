Cresce número de alunos do Curso Intensivo de Verão em Língua, Literatura e Cultura Madeirenses

O Secretário Regional de Educação participará, amanhã (31 de Julho), na cerimónia de entrega de diplomas aos alunos do VI Curso Intensivo de Verão - Língua, Literatura e Cultura Madeirenses, que irá decorrer no Salão Nobre do Governo Regional, pelas 14h30.

Esta iniciativa -- fruto de uma parceria do Governo Regional, através do Centro das Comunidades Madeirenses e Migrações, com a Faculdade de Artes e Humanidades da Universidade da Madeira -- iniciou-se em 2013, tendo como destinatários lusodescendentes, filhos de madeirenses emigrados ou os próprios emigrantes de primeira geração.

O número de candidaturas tem vindo a crescer exponencialmente ao longo dos anos, atingindo nesta sexta edição os 22 formandos (21 provenientes da Venezuela e um da África da Sul), com idades compreendidas entre os 18 e os 60 anos.

Estarão presentes nesta cerimónia os Conselheiros da Diáspora Madeirense que se encontram na Região para a sua reunião anual.

Pelas 15 horas, na sala de reuniões da Secretaria Regional de Educação, o Secretário Regional de Educação presidirá a reunião do Conselho da Diáspora Madeirense.

O Conselho da Diáspora Madeirense é o órgão consultivo do Governo Regional, visando o acompanhamento permanente das questões relacionadas com as comunidades madeirenses. Estarão presentes, nesta reunião, 12 Conselheiros representando as seguintes comunidades: África do Sul, Austrália, Brasil, Europa, Reino Unido, Venezuela e as Casas da Madeira de Coimbra e dos Açores.